Fliegerbomben in Hannover entschärft: Tausende betroffen

Eine entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle.

Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild

Hannover. Wegen der Entschärfung zweier Fliegerbomben in Hannover haben am Donnerstagabend etwa 15.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen.

Zwei Zehn-Zentner-Bomben wurden dann am Abend entschärft, wie die Feuerwehr mitteilte. Danach durften die Bewohner zurückkehren.Im Stadtteil Misburg-Nord war am Mittwoch eine Bombe entdeckt worden. Am Donnerstag wurde bei der Erkundung des