Ein Verletzter bei Feuer in Einfamilienhaus in Kiel-Pries

Ein Feuerwehrfahrzeug fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kiel. Bei einem Feuer im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Kiel-Pries ist ein Bewohner leicht verletzt worden.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war der Mann noch einmal in das verrauchte Gebäude zurückgelaufen, um Habseligkeiten aus dem Haus zu holen. Er wurde anschließend am Mittwochabend durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und vorsorg