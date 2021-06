Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs ist zu sehen.

Cambridge/Utrecht. Die Kriminalität in Städten ist durch die Corona-Beschränkungen einer aktuellen Studie zufolge weltweit gesunken.

„Keine Betrunkenen, die sich nach dem Pub oder der Bar in den Straßen verstreuen. Keine Tage, die in Geschäften, Cafés, an Rennstrecken oder bei Fußballspielen verbracht werden“, erklärt Gewaltforscher Manuel Eisner von der Universität Cam