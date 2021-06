Der Schriftzug „Landgericht, Amtsgericht, Arbeitsgericht“ am Justizgebäude in Göttingen.

Göttingen. Eine Gasexplosion kostet eine 55-jährige Frau das Leben. Die Ärztin löste die Verpuffung wohl beim Drücken eines Lichtschalters aus. Mehr als sechs Jahre nach dem Unglück soll in einem Prozess Aufschluss über mögliche Fahrlässigkeiten geben.

Im Prozess um eine tödliche Gasexplosion bei einem Blutspendedienst in Göttingen im Jahr 2015 schweigen die vier angeklagten Handwerker. Die Männer gaben zum Verhandlungsauftakt am Donnerstag an, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen