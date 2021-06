Land tritt auf Partybremse: Tanzen in Disco nur mit Maske

Menschen tanzen in einer Discothek.

Franziska Kraufmann/dpa/Archivbild

Hannover. Ein Flirt auf der Tanzfläche bleibt in Niedersachsen trotz der Wiedereröffnung von Diskotheken nach dem Corona-Lockdown ein bisschen schwierig.

Anders als in der Corona-Verordnung seit Montag zunächst geregelt, gilt auf der Tanzfläche nun doch eine Maskenpflicht, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Die Corona-Verordnung wird in diesem und einigen anderen Details noch einma