Robben und Seehunde liegen am Südstrand auf der Düne vor der Insel Helgoland in der Sonne.

Christian Charisius/dpa/Illustration

Emden. Bei klarer Sicht und Sonnenstrahlen hat an der niedersächsischen Nordseeküste die alljährliche Zählung der Seehunde im Nationalpark Wattenmeer begonnen.

Von den Flugplätzen in Emden und Mariensiel bei Wilhelmshaven stiegen am Mittwochvormittag zwei Flugzeuge zu ersten Zählflügen auf, wie das niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittel (Laves) in Oldenburg mitteilte