Blick auf das Landgericht in Hildesheim.

Holger Hollemann/dpa/Archiv

Hildesheim. Weil er versucht haben soll, seine Ehefrau und deren Schwester zu ermorden, muss sich ein 42-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten.

Der Mann soll im Dezember 2020 in Uetze seiner Schwägerin aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen haben, als sie seiner Ehefrau zur Hilfe geeilt war. Das Projektil trat laut Anklage an ihrer rechten Wange ein und an ihrem rechten Ohr wie