Eine Hinweistafel am Landgericht Hildesheim.

Holger Hollemann/dpa/Archiv

Hildesheim. Ein 26-jähriger Mann ist nach einer Vollrausch-Attacke auf zwei Frauen in Peine zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Zusätzlich ordnete das Landgericht in Hildesheim die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Das Urteil ist rechtskräftig, alle Beteiligten hätten auf Rechtsmittel verzi