Rib-Boot-Fahrt auf der Außenweser.

Andreas Wunderlich/Wasserwelt Bremerhaven/dpa

Bremerhaven. Bremerhaven bietet abenteuerlustigen Touristen und Einheimischen eine neuartige Nordsee-Tour an.

Mit einem sogenannten Rib-Boot können Interessierte vom nächsten Wochenende an zu einer Fahrt auf der Außenweser starten, wie die Touristikgesellschaft Erlebnis Bremerhaven am Dienstag mitteilte. An vier Terminen seien in diesem Jahr auch