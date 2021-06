Björn Thümler (CDU), Niedersachsens Minister für Wissenschaft.

Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Hannover. Die Regelstudienzeit soll für Studierende in Niedersachsen wegen der erschwerten Studienbedingungen in der Corona-Pandemie um ein weiteres Semester verlängert werden.

Das kündigte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Dienstag in Hannover an. Demnach soll auch das Sommersemester 2021 nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Durch die Verlängerung ist es unter anderem möglich, dass Bafög