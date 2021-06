Das Logo von Frosta.

Bremerhaven. Beim Tiefkühlkosthersteller Frosta in Bremerhaven haben sich am Dienstag nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten rund 150 Menschen an einem Warnstreik beteiligt.

Beschäftigte der Spätschicht legten ihre Arbeit nieder, die Produktion im Werk ruhte, wie der Geschäftsführer der NGG Bremen-Weser-Elbe, Dieter Nickel, sagte. Hintergrund der Aktion sind Tarifverhandlungen: Laut NGG hat die Arbeitgeberseit