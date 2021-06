Ein Schild weist in Aurich auf die Maskenpflicht hin.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild/Archiv

Hannover. In Niedersachsen darf im Juni möglicherweise doch nicht ohne Maske in Diskos, Bars und Clubs getanzt werden, wenn die Inzidenz im jeweiligen Landkreis unter 35 liegt.

In der neuen Corona-Verordnung gebe es noch „die eine oder andere kleine Unwucht“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag. Sie kündigte Nachbesserungen an, über die spätestens am Mittwoch informiert werde. „Wir müssen in den n