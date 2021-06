Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Esterwegen. Ein schlafender, betrunkener Lkw-Fahrer hat mit seinem Fahrzeug eine Straße in Esterwegen im Landkreis Emsland blockiert.

Die Polizisten fanden den 38-Jährigen in einem Einmündungsbereich am Montagabend schlafend hinterm Steuer. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann 3,34 Promille hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen,