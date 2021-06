Umfrage: Fahrräder am beliebtesten

Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen über einen Deich.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Coburg. Macht Radfahren im Norden Deutschlands mehr Spaß als im Süden? Das kann man vermuten, legt man die Daten einer neuen Umfrage zu Grunde.

Fahrräder sind im flachen Norden Deutschlands ein beliebteres Verkehrsmittel als im hügeligen Süden. Am populärsten ist das Rad in Bremen, auf Platz 2 folgt schon Niedersachsen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten repräsentative