Fässer mit Wein lagern im Bremer Fasskeller.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremen. Im historischen Bremer Ratskeller lagern deutsche Weinschätze aus Jahrhunderten.

Ein Jahrhundertwein aus dem Topsommerjahr 1921 wird am kommenden Samstag (5. Juni) anlässlich des Unesco-Welterbetages am 6. Juni in einer Livestream-Auktion versteigert: ein 1921-er Niersteiner Pettental Riesling – eine allerfeinste Goldb