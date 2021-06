Ein Blaulicht leuchtet an einem Streifenwagen.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei einem Streit unter Männern ist ein 36-Jähriger in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Noch in der Nacht nahm die Polizei einen Verdächtigen fest und will jetzt die Hintergründe klären.

Nach einem eskalierten Streit in Hannover mit lebensgefährlichen Verletzungen bei einem 36-jährigen Mann ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 38 Jahre alte Mann sei noch in der Nacht in der Nähe des Tatorts angetroffen worden un