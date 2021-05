Unbekannter mit Messer überfällt 81-Jährige in Wilhelmshaven

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven. Nach einem Überfall auf eine 81-Jährige in ihrer Wohnung in Wilhelmshaven fahndet die Polizei nach einem Unbekannten.

Der Täter hatte am 21. Mai bei der Seniorin geklingelt und mit vorgehaltenem Messer Geld gefordert und sie zurück in die Wohnung gedrängt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Frau ein Fenster öffnete und um Hilfe rief, flüchtete d