Stefan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP in Niedersachsen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hat die kurzfristige Veröffentlichung der neuen Corona-Lockerungen kritisiert.

„Fünf Stunden, bevor die neue Verordnung in Kraft treten soll, wird sie erst veröffentlicht“, sagte Birkner am Montag. „Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch die Kommunen, d