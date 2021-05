Ewa Pajor (vorne) und Pia-Sophie Wolter jubeln nach dem Tor.

Marcel Kusch/dpa/Archivbild

Köln. Der VfL Wolfsburg hat in Unterzahl seine imponierende Erfolgsserie im DFB-Pokal der Frauen fortgesetzt und trotz Rot für Nationaltorhüterin Almuth Schult zum siebten Mal in Serie den Titel geholt.

Die Wölfinnen besiegten im Finale in Köln Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung und feierten damit den 42. Sieg in diesem Wettbewerb nacheinander. Ewa Pajor erzielte am Sonntag in der 118. Minute das späte Siegtor für di