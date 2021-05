Handball-Luchse nach Niederlage in Relegation vorm Abstieg

Trainer Dubravko Prelcec.

Marijan Murat/dpa/Archivbild

Buchholz in der Nordheide. Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten droht der Abstieg in die 2.

Liga. Am Sonntag verlor die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec das Relegationshinspiel gegen den Zweitligisten Füchse Berlin mit 22:24 (14:10) und muss im Rückspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) in der Hauptstadt mit mindestens drei Toren U