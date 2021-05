Feiernde Massen machen Polizei am Wochenende zu schaffen

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Silas Stein/dpa/Archivbild

Hannover. Quer durch Niedersachsen und in Bremen hat die Polizei am sommerlichen Wochenende bei großen Ansammlungen feiernder Menschen eingreifen müssen, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten.

In Hannover zeigte die Polizei am Freitag und Samstag am Maschsee Präsenz, wo sich zahlreiche sogenannte Autoposer mit hochmotorisierten Wagen trafen. Rund 100 Gefährderansprachen wurden durchgeführt, 40 Autos überprüft und 19 Verstöße geg