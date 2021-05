Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus.

Berlin. Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich zusehends.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Sonntag 23,1 nach 24,8 am Vortag, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. 295 neue Infektionsfälle wurden registriert. Lediglich in der Stadt Emden lag die Inzidenz mit 112,2 noch oberhalb