Weil: Besonderer Einsatz für Kinder und Jugendliche an

Stephan Weil (SPD). Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht.

Swen Pförtner/dpa

Hildesheim. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in der Corona-Krise besonderen Einsatz für Kinder und Jugendliche angekündigt.

„Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie besonders gelitten“, sagte Weil am Samstag auf dem SPD-Landesparteitag in Hildesheim. „Wir werden uns jetzt sicher für die Belange von Kindern und Jugendlichen einsetzen können.“ Dabei gehe es