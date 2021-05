Gelockerte Regeln: Das gilt ab diesem Montag in Niedersachsen

Dominic (links) und Arwid sitzen im Biergarten "Gretchen" in Hannover. Aufgrund der sinkenden Corona-Inzidenzwerte lockert das Land Niedersachsen unter anderem die Corona-Bestimmungen für die Außengastronomie.

Ole Spata/dpa

Hannover. Mit seiner neuen Corona-Verordnung macht Niedersachsen sich locker. So entfällt bei einer Inzidenz unter 50 ab Montag beispielsweise die Testpflicht in der Außengastronomie. Unsere große Übersicht zeigt alle Details.

Ab diesem Montag gilt in Niedersachsen eine neue, deutlich gelockerte Corona-Verordnung, in der drei verschiedene Szenarien jeweils mit recht konkreten Maßgaben für fast alle Lebensbereiche abgebildet werden. Dabei wird unterschieden in Inz