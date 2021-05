Betrunkener 53-Jähriger stirbt in Gewahrsamszelle

Hameln. In einer Gewahrsamszelle der Polizei in Hameln ist ein 53-jähriger Mann gestorben.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten Polizisten den Mann am späten Donnerstagabend stark betrunken und hilflos am Bahnhofsvorplatz angetroffen. Nachdem Rettungsdienst und Notarzt einen medizinischen Notfall ausgeschlossen hätten,