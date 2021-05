Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll".

Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Bremervörde. Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit hat ein Großaufgebot von Zöllnern Wohnungen und Geschäftsräume eines Personaldienstleisters in Norddeutschland durchsucht.

In den Objekten in Hamburg, Elmshorn (Kreis Pinneberg), Bremervörde (Kreis Rotenburg) und Estorf (Kreis Nienburg) seien fünf verdächtige Gehilfen des Personaldienstleisters gemeldet, teilte das Hauptzollamt Hamburg am Freitag mit.Ihnen wer