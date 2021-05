„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten.

Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Bremen. Kistenweise neue iPhones haben unbekannte Einbrecher über Pfingsten aus einer Lagerhalle in Bremen gestohlen.

210 Mobiltelefone im Wert von mehr als 100.000 Euro seien verschwunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie suchte nach Zeugen, die am Pfingstwochenende an dem Lager eines Versandhändlers im Stadtteil Mahndorf verdächtige Beobachtungen