Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Hildesheim. Drei Männer aus Hildesheim sollen Verkehrssündern gegen Geld geholfen haben, Bußgeldverfahren loszuwerden.

Sie sollen so genannte Anhörungsbögen gefälscht haben, so dass sich die weiteren Ermittlungen gegen nicht existierende Personen richteten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, laufen gegen die drei Tatverdächtige im Al