Schulen in Niedersachsen können ab Montag in voller Stärke starten

Viele Schüler in Niedersachsen können ab Montag, 31. Mai, wieder ganz normal und in voller Klassenstärke zur Schule gehen.

Sebastian Gollnow/dpa

Hannover. Dürfen Kreise und Städte Lockerungen für den Schulbesuch bereits ab Montag umsetzen, obwohl die neue Corona-Verordnung noch nicht fertig ist? Sie dürfen, hat das Land jetzt klargestellt.

Bis zu einer regionalen Inzidenz von 50 gilt an den Schulen in Niedersachsen nach der neuen Corona-Verordnung des Landes ab Montag, 31. Mai: Präsenzunterricht in voller Klassenstärke (Szenario A). Fest steht: Die regionalen Inzide