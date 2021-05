Luxusjacht „Solaris“ an Besteller übergeben

Die 140 Meter lange Luxusjacht „Solaris“ liegt in einem Dock der Lloyd-Werft Bremerhaven.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Die angeschlagene Lloyd-Werft in Bremerhaven hat am Donnerstag ihren letzten Großauftrag, die geheimnisvolle Luxusjacht „Solaris“, ausgeliefert.

Die angeschlagene Lloyd-Werft in Bremerhaven hat am Donnerstag ihren letzten Großauftrag, die geheimnisvolle Luxusjacht „Solaris“, ausgeliefert. Das teilte die Werft mit, ohne den Namen des Auftraggebers zu nennen.Bei dem weißgrauen, 140 Me