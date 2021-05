Eine Passagiermaschine der Lufthansa.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hamburg. Die Gewerkschaft Verdi hat vor einem Kahlschlag bei der Flugzeugwartung der Lufthansa Technik gewarnt.

Die 100-prozentige Lufthansa-Tochter mit Sitz in Hamburg bestätigte am Donnerstag, dass sie die Stationen Hannover, Bremen, Düsseldorf und Leipzig sowie Teilbetriebe in Hamburg und Frankfurt nicht mehr fortführen will. Entsprechende Verhan