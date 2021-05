Anklage verlangt hohe Geldstrafe in Flüchtlingsamtsprozess

Bremen. Im Strafprozess um angebliche Missstände am Bremer Flüchtlingsamt hat die Staatsanwaltschaft 27.000 Euro Geldstrafe für einen Flüchtlingsanwalt aus Hildesheim gefordert.

Die Verteidigung plädierte am Donnerstag auf Freispruch in allen Punkten. Die Kammer kündigte für den Nachmittag (13.30 Uhr) ein Urteil an.Die Anklage sah mehrere Verstöße des 42-Jährigen gegen das Ausländer- und Asylrecht als erwiesen an.