In vielen Regionen in Niedersachsen wird ein großer Mangel an Hausärzten prognostiziert.

Stephan Jansen/dpa

Hannover. Eine Untersuchung warnt, dass es in einem Jahrzehnt in vielen Landkreisen und Städten schwierig werden dürfte, einen Hausarzt zu finden. Die Regionen Osnabrück, Emsland und die Stadt Delmenhorst könnten besonders vom Mangel betroffen sein.

In Niedersachsen könnten in einigen Jahren laut einer Studie in vielen Regionen mehr Hausärzte fehlen. So soll die Hausarztdichte von 2019 bis 2035 im Landkreis Osnabrück um 47 Prozent zurückgehen, im Emsland um 43 Proze