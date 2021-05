Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Eine mutmaßliche Einbrecherbande muss sich von Juni an vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte, beginnt die Verhandlung gegen die vier Angeklagten aus Ostercappeln, Hüde und Osnabrück am 3. Juni. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft insgesamt 23 Straftaten in wechselnder Beteiligung vo