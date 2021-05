Bremen will 500 Millionen Euro in seine Häfen investieren

Ein Marineschiff liegt im Neustädter Hafen in Bremen.

Sina Schuldt/dpa

Bremen. Das Bundesland Bremen will in den kommenden zehn Jahren eine halbe Milliarde Euro in die Infrastruktur seiner Häfen investieren.

Das kündigte Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Mittwoch bei einer Veranstaltung zur Weiterentwicklung der Häfen an. Der SPD-Politiker unterstrich die Bedeutung der maritimen Wirtschaft für das kleinste Bundesland: „Die Häfen sind für B