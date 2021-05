Eine Passantin mit Maske geht an einem Reisebüro vorbei.

Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Hannover. Der Tui-Konzern will am Firmensitz Hannover viele Büros aus verschiedenen Einheiten zusammenlegen, um flexibleres Arbeiten zu fördern und die Kosten zu drücken.

Rund um den bisherigen Tui-Deutschland-Komplex an der Karl-Wiechert-Allee 23 soll in den kommenden Monaten auch ein „Tui-Campus“ entstehen. Vorstandschef Fritz Joussen informierte die Belegschaft jetzt über den Stand der Pläne. Der in der