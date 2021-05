Osnabrücks Trainer Markus Feldhoff verfolgt das Spiel.

Nicolas Armer/dpa/archivbild

Osnabrück. Die Chance auf eine weitere Zweitliga-Saison mit prominenten Gegnern wie Werder Bremen oder dem Hamburger SV will sich der VfL Osnabrück auf keinen Fall entgehen lassen.

„Es ist noch ein Platz in der besten 2. Bundesliga frei, die es in den letzten Jahren gab. Wer hat den größeren Willen: Der ist in der nächsten Saison dabei“, sagte VfL-Trainer Markus Feldhoff am Mittwoch vor dem ersten von zwei Relegation