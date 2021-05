Brand in Suchthilfeeinrichtung: Mitarbeiter räumen Gebäude

Weyhausen. In einer Suchthilfeeinrichtung im Kreis Gifhorn ist ein Feuer ausgebrochen und das Gebäude mit knapp 20 Bewohnern geräumt worden.

Mitarbeiter hatten am Dienstagmorgen die Bewohner noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr in Sicherheit gebracht, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Brand war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Zimmer im Obergeschoss en