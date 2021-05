Corona: Niedersachsen will Schüler auch in Sommerferien impfen

Schüler in Niedersachsen sollen den Biontech-Impfstoff erhalten, wenn dieser für Kinder ab 12 Jahren freigegeben wird.

Jörg Carstensen/dpa

Osnabrück. Niedersachsen bereitet sich darauf vor, noch vor den Sommerferien mit der Impfung der Schüler im Land zu beginnen. Voraussetzung ist die Freigabe des Biontech-Impfstoffs für Unter-16-Jährige. Alle Details im Überblick:

Wie ist der Zeitplan? Die Landesregierung will in den letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien (12. Juli bis 23. Juli) mit der Impfung der Schüler in Niedersachsen beginnen. Das sieht ein entsprechender Fahrplan vor, den Gesundh