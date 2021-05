Das Wappen der Polizei in Niedersachsen.

Tarmstedt. Ein zwölfjähriger Junge ist beim Spielen in einer Kiesgrube mehrmals von einem Hund gebissen worden.

Das Kind sei bei dem Vorfall in Tarmstedt nordöstlich von Bremen ernsthaft verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Angaben des Halters riss sich der Rottweiler beim Spaziergang am Montagnachmittag von seiner Leine los und