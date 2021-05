Paragrafen-Symbole an Türgriffen am Eingang zu einem Gericht.

Oliver Berg/dpa/Illustration

Celle. Behinderte Pflegeheimbewohner müssen nach einer Gerichtsentscheidung nicht gegen ihren Willen in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung wechseln.

Das teilte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) am Dienstag mit. Grundlage dafür ist ein Beschluss in einem Eilverfahren eines 52-jährigen schwerbehinderten und pflegebedürftigen Mannes, der seit Februar 2019 in einem Pflegeh