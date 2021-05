Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand.

Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach einer Lockerung der Corona-Beschränkungen entfällt in Niedersachsen von heute an die Testpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50.

Dies sieht eine Anpassung der Landes-Corona-Verordnung vor, die von Dienstag an greift. Voraussetzung ist, dass der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird. Bestehen bleibt allerdings die Testpflicht für den Besuch