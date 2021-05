Touristen sitzen vor dunklen Wolken auf einer Bank auf dem Deich.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Cuxhaven. Das lange Pfingstwochenende haben viele Menschen für Ausflüge oder einen Kurzurlaub genutzt. Niedersächsische Touristenorte zählten viele Gäste - in einer Ortschaft waren es laut Polizei zu viele.

Das Pfingstwochenende haben viele Menschen an der niedersächsischen Küste verbracht. „Wir haben ein spürbares Tourismus-Aufkommen“, sagte ein Polizeisprecher in Cuxhaven am Pfingstmontag. Demnach waren viele Gäste in der Stadt und am Strand