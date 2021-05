Wahlen wohl trotz Corona in Präsenzform

Eine Wahlberechtigte steckt ihren Stimmzettel in die Wahlurne in einem Wahlbüro.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. In vielen niedersächsischen Kommunen wird im September gewählt, auch die Bundestagswahl steht vor der Tür. Die Landeswahlleiterin hält trotz Corona auch die Stimmabgabe in der Wahlkabine für möglich.

Die im September anstehenden Kommunal- und Bundestagswahlen in Niedersachsen können trotz der Corona-Pandemie wohl auch in Präsenzform stattfinden. Derzeit sei nicht ersichtlich, dass eine Wahl in Wahlräumen nicht durchführbar sei, erklärte