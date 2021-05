Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Corona-Virus verbreitet sich weiter in Niedersachsen, doch die Lage ist deutlich entspannter als noch vor einigen Wochen.

Am Pfingstsonntag verzeichnete das Robert Koch-Institut 487 neue Fälle. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank minimal von 46,8 auf 46,3. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tag