Das AIDA-Logo.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Kiel. Die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche startet nach mehrmonatiger Coronapause in Deutschland in die Saison.

Den Anfang sollte am Samstagabend in Kiel die „Aidasol“ der Carnival-Tochter Aida Cruises machen. Das Schiff ist nach Angaben der Reederei ausgebucht und sollte mit rund 900 Passagieren an Bord zu einer Kurztour in die Ostsee aufbrechen.Am