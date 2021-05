Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. Zum Start in das Pfingstwochenende entspannt sich die Corona-Lage in Niedersachsen weiterhin.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag den dritten Tag in Folge unter 50. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 46,8 an - so viele Menschen haben sich auf 100 000 Einwohner gerechnet innerhalb einer Woche mit dem Vir