Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD).

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Artenschutz ist aus Sicht des niedersächsischen Umweltministers Olaf Lies (SPD) eine gesamtgesellschaftliche Pflicht.

„Jede und jeder kann sich für den Erhalt der Biodiversität einsetzen“, sagte er am Freitag mit Blick auf den internationalen Tag der Artenvielfalt an diesem Samstag. „Und das fängt buchstäblich klein an - nämlich bei den vielen verschieden