Köln. Der sportliche Absteiger Rasta Vechta erhält keine Wildcard für die nächste Saison in der Basketball-Bundesliga.

Den letzten freien Platz in der BBL vergab die Gesellschafterversammlung am Freitag an den Mitabsteiger Gießen 46ers. Die Niedersachsen gingen in der geheimen Abstimmung dagegen leer aus. „Glückwunsch an die Verantwortlichen der Gießen 46e