Eine Frau geht am Eingang zum Deutschen Schifffahrtsmuseum vorbei.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremerhaven. Tausende maritime Museumsobjekte und historische Dokumente ziehen um: Das neue Depot des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven ist bezugsfähig.

„Unser Sammlungsbestand ist viel größer als das, was wir bei einem Museumsbesuch zeigen können“, sagte Museumsdirektorin Sunhild Kleingärtner am Freitag. Umziehen müssen 60.000 Objekte und 380.000 historische Dokumente.Auch in den nicht in